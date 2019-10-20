Более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Петербурге

Более 10 человек пострадали в результате столкновения маршрутки с трамваем в Санкт-Петербурге, передает 20 октября ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Состояние пострадавших не уточняется.

По данным телеканала «78», маршрутка и трамвай столкнулись около 18.30 мск. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» рассказали, что ДТП произошло в 18.05, трамвай двигался на разрешающий сигнал светофора. Маршрутка не остановилась, выехала на трамвайные пути и столкнулась с трамваем.

19 октября в Петербурге пять человек пострадали в результате столкновения Hyundai Solaris с «Газелью».

Источник: Газета Известия