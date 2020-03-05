Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

5 марта 2020     18
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек. Подробности приводит РИА Новости.

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина. Всего случаи заражения зафиксированы в 76 странах. Количество жертв возросло до 214, сообщается о 48 новых случаях летального исхода за прошедшие сутки.

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80,4 тысячи человек, жертвами вируса стали 2984 человека. Уточняется, что всего в мире подтверждено 93 090 случаев заражения.

Ранее ученые Мельбурнского университета признали, что истинный уровень смертности от заражения коронавирусом остается неизвестным. Как считают специалисты, до двух третей случаев инфицирования в Китае и других местах остались незамеченными. Ученые полагают, что многие инфицированные имеют слабые симптомы или у них вовсе нет признаков болезни. Таким образом, COVID-19 может оказаться менее смертоносным заболеванием, каким считается.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части
Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Telegram-канал «112» опубликовал список военнослужащих, пострадавших в результате взрыва в воинской части в Мурманской области. По данным канала, в результате …


Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая
Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами Китая, общее число заразившихся превысило …


Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти
Невыдачу Канадой бывшего эсэсовца объяснили ожиданием его смерти

Канадские власти затягивают процесс выдачи России бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, …


Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Сандерс выпустил видеоролик с комплиментами Обамы в свой адрес

Сенатор и кандидат на пост президента США от Демократической партии Берни Сандрес после провала праймериз в «супервторник» опубликовал в YouTube …


ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра
ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Об этом 5 марта …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты