Более 150 исследований на новом оборудовании провели в российском онкоцентре

16 марта 2020     5
Более 150 исследований на новом оборудовании провели в российском онкоцентре

Более 150 иммуноцитохимических исследований провели в Приморском краевом онкологическом диспансере во Владивостоке с начала 2020 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Врач клинической лабораторной диагностики онкоцентра Наталья Пушкина уточнила, что речь идет о 47 пациентах. «То есть на одного пациента может приходиться несколько подобных исследований», — добавила она.

Подобные исследования показаны для дифференциации опухолей, найденных в плевральных, брюшных полостях, молочной железе и легких. Метод позволяет, например, отличить рак от метастаза, проникшего в орган. С его помощью врачи могут выстроить точную тактику лечения пациента.

По словам Пушкиной, этот метод дорогостоящий, но он выполняется по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть для бесплатно для пациента.

Оборудование в приморский онкодиспансер поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В общей сложности до конца 2024 года на нацпроект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Источник: Лента.Ру

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