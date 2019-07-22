Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

22 июля 2019     30
Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

Так, Сбербанк предотвратил хищения со счетов на сумму 18 млрд рублей, ВТБ — 5,4 млрд, Альфа-Банк — не менее 700 млн, Почта Банк — 135 млн и в МКБ — 10 млн.

В Центробанке эти данные комментировать не стали. При этом, по данным регулятора, в 2018-м из-за действий злоумышленников с карт граждан было списано около 1,4 млрд рублей — на 44% больше, чем годом ранее.

Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Как утверждают в кредитных организациях, похитить деньги мошенникам удается только в 3–4% случаев.

Эксперты по информбезопасности считают, что несанкционированные списания происходят намного чаще, а самое слабое место в защите банков — человеческий фактор, который приводит к утечкам данных клиентов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Счет и меч: у клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд

Источник: Газета Известия

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