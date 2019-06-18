Более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией

18 июня 2019     22
Более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией

На Сицилии сотрудники силового подразделения итальянского министерства финансов задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке. Об этом 18 июня сообщает агентство ANSA.

Задержанные принадлежат к мафиозному клану семьи Чинторино. Эта группировка действует на востоке острова.

26 человек взяты под стражу, а пятеро помещены под домашний арест. Задержанным инкриминируются вымогательство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. У членов группировки изъято имущество на сумму €1 млн.

Ранее в декабре прошлого года сообщалось, что на Сицилии задержаны 46 предполагаемых членов местной мафии «коза ностра», среди которых и ее глава 80-летний Сеттимино Минео.

Источник: Газета Известия

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