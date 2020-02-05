Более 350 лифтов заменят в жилых домах Хабаровского края

5 февраля 2020     19
Более 350 лифтов заменят в жилых домах Хабаровского края

Одним из самых дорогостоящих видов капитального ремонта, выполняемых в Хабаровском крае за счет средств собственников жилья, остается замена лифтового оборудования. В этом году, по планам краевого Фонда капремонта, замене подлежат 352 лифта в 113 домах. На эти цели будет направлено почти 811 млн рублей.

По данным регионального МинЖКХ, в Хабаровском крае насчитывается 4200 лифтов в 1245 домах, большая часть которых технически устарела. Стоимость замены одного лифта оценивается в 2,2-2,5 млн рублей. Работы предполагают разработку отдельного проекта под каждый лифт, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, девять районов Хабаровского края вошли в программу ликвидации аварийного жилья. За пять лет переселят 3,6 тыс. человек. На 2020 год запланирован переезд более 360 граждан в 16 муниципалитетах. На эти цели потребуется приобретение 5,5 тыс. кв. м жилья. В первую очередь расселение пройдет в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани.

Источник: Газета Известия

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Более 350 лифтов заменят в жилых домах Хабаровского края
Более 350 лифтов заменят в жилых домах Хабаровского края

Одним из самых дорогостоящих видов капитального ремонта, выполняемых в Хабаровском крае за счет средств собственников жилья, остается замена лифтового оборудования. …



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