Более 40 квартир выделили детям-сиротам в Астраханской области

31 января 2020     9
Более 40 квартир выделили детям-сиротам в Астраханской области

В Астраханской области детям-сиротам предоставят 41 квартиру. Об этом стало известно после того, как астраханец пожаловался председателю правительства региона Александру Шарыкину на медленно двигающуюся на предоставление жилья очередь.

Как сообщает «Астрахань-24», астраханец рассказал, что успел окончить училище, отслужить в армии, устроиться на работу, но жилья ему так и не предоставили – он числится в очереди на получение под номером 64.

Председатель правительства в свою очередь сообщил, что региональный минстрой заключил контракты на предоставление 41 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас проходит процедура госрегистрации помещений. Они будут отнесены к специализированному жилищному фонду. Квартиры будут предоставлены в скором времени.

Ранее в январе сообщалось, что в Омской области в течение трех лет закупят более 750 квартир для сирот. На эти цели предусмотрено более 1,2 млрд рублей. Более половины суммы поступит из федерального бюджета.

Источник: Газета Известия

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