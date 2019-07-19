Более 40% украинцев готовы поддержать партию «Слуга народа» на выборах в раду

Большинство граждан Украины (41,2%) готовы подержать партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду в воскресенье, 21 июля. Такие результаты опроса приводит исследовательский центр BURI-Украина.

Согласно данным, с которыми ознакомились «Известия», вторую строчку в рейтинге занимает партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,6%). Тройку лидеров замыкает движение бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» (11,1%). На четыре процентных пункта от него отстает партия «Батькивщина» (7,1%) во главе экс-премьером страны Юлией Тимошенко.

У остальных политических движений, претендующих на места в раде, поддержка со стороны населения менее 5%. Речь идет о партиях «Гражданская позиция», «Голос», «Сила и Честь», «Свобода», «Украинская стратегия», «Оппозиционном блоке», Радикальной партии и Аграрной партии Украины.

Отмечается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» оказалась единственной партией, которая накануне выборов демонстрирует стабильный рост поддержки со стороны населения. Эксперты связывают этом, в частности, с недавним освобождением пленных бойцов ВСУ.

В конце июня власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке освободили четверых граждан Украины, которые воевали в Донбассе на стороне ВСУ. Добиться их выдачи удалось при непосредственном участии в переговорах председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился центром BURI-Украина на территории всей страны в период с 10 по 16 июля текущего года.

Источник: Газета Известия