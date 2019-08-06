Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары

6 августа 2019     33
Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары

За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии.

Всего за семь дней госпитализация потребовалась 18347 жителям страны. Как отметили ведомстве, большинство умерших ­— пожилые люди, которые не пользовались кондиционером в целях экономии.

В период с 22 по 28 июля жертвами аномальных температур стали 11 человек.

В первой половине лета в Японии было холодно и дождливо, а с середины июля температура начала резко повышаться. Сейчас столбики термометров доходят до плюс 39 градусов.

Власти просят граждан и туристов не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.

Источник: Газета Известия

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