Более 50 случаев кори зафиксировано в Якутии

В Якутии зарегистрирован 51 случай заболевания корью, в том числе 15 детей. При этом 36 человек уже выздоровели. Подавляющее большинство заболевших ранее отказались от прививки, либо не знали свой иммунный статус.

Прививочные бригады проводят экстренную иммунизацию контактировавших с больными корью лиц. Однако есть и те, кто отказывается от этого вопреки всем рекомендациям врачей, передает ИА SakhaNews. В рамках кампании по подчищающей иммунизации в Якутске с 21 декабря против кори были привиты более 11 тыс. человек, в том числе свыше 5 тыс. детей. Уклонение от противоэпидемических мероприятий наказывается штрафами в размере до 80 тыс. рублей.

Напомним, число контактных лиц в очагах заболеваемости превышает 7,7 тыс. человек. Ранее в Якутии были выделены средства на закупку 13 тыс. доз вакцины против кори.

Источник: Газета Известия