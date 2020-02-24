Более 60% граждан США высказали уверенность в переизбрании Трампа

24 февраля 2020     16
Более 60% граждан США высказали уверенность в переизбрании Трампа

Почти две трети американцев убеждены, что Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 февраля результаты совместного опроса телеканала CBS и исследовательской службы YouGov.

Анкетирование проводился с 20 по 22 февраля, в нем приняли участие 10 тыс. зарегистрированных избирателей.

Согласно данным опроса, 65% респондентов, независимо от их личного голосования, считают, что Трамп «определенно» или «вероятно» победит на грядущих выборах. Это на 1% меньше, чем несколько недель назад.

В свою очередь, 35% американцев считают, что он «вряд ли» или «определенно не» выиграет.

Абсолютное большинство (90%) сторонников Республиканской партии не сомневаются в переизбрании Трампа на второй срок. С ними солидарны более трети демократов.

Определились с кандидатом, за которого проголосуют в ноябре, всего 60% опрошенных.

4 февраля институт общественного мнения Gallup сообщил о рекордном рейтинге одобрения Трампа.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля

04:34 В королевском суде Вулича на востоке Лондона 24 февраля начнутся слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом …


Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763
Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

04:53 Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее коронавирусной инфекцией достигло 763 globallookpress.com Источник: Россия Сегодня


Байден пожаловался на российских ботов в Facebook
Байден пожаловался на российских ботов в Facebook

Кандидат Демократической партии США на президентских выборах 2020 года, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что был атакован в Facebook российскими …


Более 60% граждан США высказали уверенность в переизбрании Трампа
Более 60% граждан США высказали уверенность в переизбрании Трампа

Почти две трети американцев убеждены, что Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США в ноябре 2020 года. Об этом …


Российский фильм собрал в прокате более миллиарда рублей
Российский фильм собрал в прокате более миллиарда рублей

Российский фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты