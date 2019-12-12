Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

12 декабря 2019     20
Более 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

65 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 06:55 мск 12 декабря сложнее всего ситуация в Домодедово. Там задержаны 29 рейсов, еще 18 отменены.

В Шереметьево задерживаются 14 рейсов, во Внуково – четыре.

Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет.

Накануне сообщалось о задержке и отмене 34 рейсов.

6 декабря стало известно, что о своих правах при задержке авиарейса не знают 85% пассажиров. При этом 25% не подают заявлений на получение положенных им компенсаций.

Источник: Газета Известия

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