Более 9 тыс. человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров

Более 9 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в канадской провинции Альберта из-за лесных пожаров. Об этом сообщило издание Global News.
Три провинции были эвакуированы в понедельник, 17 июня. С тех пор площадь пожаров продолжает увеличиваться, предупреждение об эвакуации действует еще в нескольких районах.
На данный момент площадь пожаров достигла 324 тыс. га. На несколько часов пришлось прервать воздушное сообщение из-за густого дыма от пожаров. Всего с огнем борются около 2,4 тыс. пожарных.
Отмечается, что на территории провинции действует сильнейшая более чем за 40 лет засуха. Лесные пожары начались в этом районе в конце мая.
18 июня стало известно, что россиян начнут штрафовать за несанкционированное разведение костров в лесах при введении ЧС из-за крупных пожаров.
Источник: Газета Известия