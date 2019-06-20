Более 9 тыс. человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров

Более 9 тыс. человек были эвакуированы из своих домов в канадской провинции Альберта из-за лесных пожаров. Об этом сообщило издание Global News.

Три провинции были эвакуированы в понедельник, 17 июня. С тех пор площадь пожаров продолжает увеличиваться, предупреждение об эвакуации действует еще в нескольких районах.

На данный момент площадь пожаров достигла 324 тыс. га. На несколько часов пришлось прервать воздушное сообщение из-за густого дыма от пожаров. Всего с огнем борются около 2,4 тыс. пожарных.

Mandatory evacuation ordered for Alberta’s northernmost community due to fire https://t.co/5VywWiznlH pic.twitter.com/pLgIvKxtqx — NEWS 1130 (@NEWS1130) June 18, 2019

Отмечается, что на территории провинции действует сильнейшая более чем за 40 лет засуха. Лесные пожары начались в этом районе в конце мая.

18 июня стало известно, что россиян начнут штрафовать за несанкционированное разведение костров в лесах при введении ЧС из-за крупных пожаров.

Источник: Газета Известия