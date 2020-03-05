Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

4 марта 2020     14
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт произошел в конце второго тайма. Болельщики петербуржцев разделись по пояс, поддерживая свою команду, после чего фанаты хозяев попытались прорваться на гостевую трибуну. В пресс-службе сине-бело-голубых объяснили, что принимающая сторона восприняла поступок отдельных болельщиков как акт неуважения. «Излишняя эмоциональность и недопонимание привело к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне», — добавили там.

Потасовку удалось погасить службе безопасности «Ахмат Арены».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Единственный гол у грозненцев забил Одисе Роши с пенальти (59-я минута). «Зенит» ответил точными ударами Эмилиано Ригони (78-я минута) и Юрия Жиркова (97-я минута).

Источник: Лента.Ру

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