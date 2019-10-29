Болельщицы показали грудь на бейсбольном матче и поплатились

Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны. Видео появилось в Twitter Adios Andrew.

Девушки устроили акцию во время подачи одного из игроков. В этот момент спортсмен отвел взгляд и не стал выполнять подачу. В результате болельщицы были наказаны: они получили пожизненный запрет на посещение соревнований под эгидой MLB.

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Счет в финальной серии до четырех побед 3:2 в пользу «Хьюстона». Следующий матч между командами состоится 29 октября.

14 октября сексуальный танец девушки во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилс» и «Бостон Брюинс» разозлил болельщиков. Фанаты посчитали, что ей нужно запретить ходить на спортивные мероприятия.

Источник: Лента.Ру