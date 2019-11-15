Боливия вышла из Боливарианского альянса народов Америки

Боливия покидает Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА). Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила глава МИД страны Карен Лонгарик.

Этот шаг связан с тем, что отстраненный министр иностранных дел Боливии Диего Пери, уехавший в Никарагуа, заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности, и участвовал в заседании политсовета АЛБА. Лонгарик в эфире радио «Эрболь» заявила, что страна покинула альянс и «совершенно не интересуется» планами Пери.

Также глава МИД заявила, что от должностей отстранены около 80% послов, назначенных экс-президентом страны Эво Моралесом, в том числе представитель страны при ООН Саша Йорентти и посол на Кубе Ариана Камперо. По словам Лонгарик, они были не столько послами, сколько политическими агентами влияния Моралеса.

14 ноября министр связи Боливии Роксана Лиссарагга заявила, что временное правительство страны намерено привлечь к ответственности журналистов, подстрекающих к мятежу против новых властей.

Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента Боливии временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. По закону после отставки Моралеса исполнять обязанности мог вице-президент, председатель сената или глава палаты депутатов, но все они сложили полномочия вместе с ним.

14 ноября сообщалось, что сотни жителей боливийской столицы Ла-Паса выступили против Аньес. Активисты требовали ее отставки. Протест поддержали представители некоторых профсоюзов — они требуют возвращения Моралеса.

АЛБА — социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В него входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Бардуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис. До 2018 года членом альянса также был Эквадор. Цель организации — экономическая интеграция и совместное развитие участников на основе социализма и коллективной защиты независимости.

Источник: Газета Известия