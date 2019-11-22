Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter. Об этом он заявил 22 ноября.

«С момента ухода в отставку с должности советника по национальной безопасности Белый дом отказался вернуть доступ к моей личной учетной записи Twitter. Из страха перед тем, что я могу сказать? Мне жаль разочаровывать тех, кто размышлял, на тему того, что я скрываюсь», — написал он на своей странице в Twitter.

Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября.

Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации. В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен.

После своей отставки Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику, заявив, что любые переговоры США с КНДР и Ираном по их отказу от ядерного оружия обречены на провал, а также осудил решение пригласить лидера движения «Талибан» (организация запрещена в России. — Ред.) в свою резиденцию и отсутствие реакции на то, что в июне иранские военные сбили американский беспилотник.

Источник: Газета Известия