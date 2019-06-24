Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

24 июня 2019     15
Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темой переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом Болтон

написал в своем twitter в понедельник, 24 июня.

«Мы и наши команды обсуждали Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы», — цитирует его «Интерфакс».

В Иерусалиме 24 июня начались переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.

13 июня Болтон заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на улучшение отношений России и США за счет возможного установления мира на Донбассе.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Крыму похолодает
В Крыму похолодает

По словам руководителя регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, на полуострове снизится температура воздуха к концу этой недели. Об этом она заявила в эфире радио …


Елена Голубева идёт в депутаты
Елена Голубева идёт в депутаты

Родилась и всю жизнь живу в Севастополе. Из семьи офицера Черноморского флота РФ. Папа всегда наставлял меня: «Берёшься – делай на …


Купаться на двух пляжах в Балаклаве запрещено - Роспотребнадзор
Купаться на двух пляжах в Балаклаве запрещено – Роспотребнадзор

Ограничение на купание на пляжах в Балаклаве не снято, сообщили “Вести – Севастополь” специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым сегодня. Накануне в …


Вести Севастополь 24.06.2019
Вести Севастополь 24.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе за неделю утонули пять человек. Ещё двоих спасли. Какие правила поведения на воде необходимо …


На обсуждение поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ дали по 30 секунд
На обсуждение поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ дали по 30 секунд

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начала обсуждение поправки к проекту резолюции, позволяющей российской делегации принять участие в работе летней сессии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты