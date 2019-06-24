Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темой переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом Болтон

написал в своем twitter в понедельник, 24 июня.

«Мы и наши команды обсуждали Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы», — цитирует его «Интерфакс».

В Иерусалиме 24 июня начались переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.

13 июня Болтон заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на улучшение отношений России и США за счет возможного установления мира на Донбассе.

Источник: Газета Известия