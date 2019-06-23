Болтон рассказал об отношении Трампа к предстоящей встрече с Путиным

23 июня 2019     38
Болтон рассказал об отношении Трампа к предстоящей встрече с Путиным

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Об этом он рассказал в воскресенье, 23 июня, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите «двадцатки» в японской Осаке», — приводит его слова ТАСС.

Болтон 22 июня прибыл в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24 и 25 июня.

По его словам, «сильные отношения» Нетаньяху с обоими президентами — Путиным и Трампом — повышают шансы на успех в согласовании политики трех стран.

20 июня в интервью Fox News глава Белого дома заявил, что намерен поладить с Россией и Китаем, потому что это очень важно для США. Поэтому он намерен провести встречи с обоими лидерами на G20 в японской Осаке

Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня этого года.

Источник: Газета Известия

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