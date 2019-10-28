Больная старушка стала бодибилдером в 75 лет

Outlook, BBC World Service / Facebook

Жительница Южной Кореи в 75 лет заняла второе место на соревновании бодибилдеров. Об этом сообщает AsiaOne.

Лим Чен-со (Lim Jong-so) стала посещать спортзал, чтобы справиться с болями, вызванными стенозом позвоночного канала. «Первое время было так больно, что я кричала, когда делала упражнения, — утверждает она. — Но я была готова на все». По словам женщины, она понимала, что если не потерпит сейчас, потом будет хуже.

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00:02 — 2 апреля 2017

«Однажды тренер поинтересовался у меня: “Как твоя нога?”, – рассказывает Лим. — И знаете что? Боли больше не было!» После этого тренер предложил ей принять участие в соревнованиях бодибилдеров. Лим смущало, что придется выступать в бикини и на высоких каблуках, однако в итоге она согласилась и на одном из конкурсов заняла второе место среди женщин от 38 лет и старше.

«Я вижу, что многие отказываются от чего-то, когда становятся старше, — говорит Лим. — Они думают: “Ну вот и старость, теперь я ни на что не гожусь”. Я бы хотела сказать им, что даже в старости незачем от чего-то отказываться. У всех есть мечты, нужно просто продолжать к ним стремиться».

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Источник: Лента.Ру