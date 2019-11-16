Большинство российских преступников оказались безработными

16 ноября 2019     39
Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона было задержано почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные российского МВД.

В ведомстве уточнили, что в 2019 году за совершение тех или иных преступлений были задержаны почти 680 тыс. человек. Из них 383 тыс. совершали преступления ранее, а около 230 тыс. нарушили закон в состоянии опьянения.

Большинство преступников оказались мужчинами, число женщин среди них составило более 109 тыс. человек, количество подростков — более 27 тыс., свыше 30 тыс. человек оказались студентами.

13 ноября в МВД рассказали, что в 2019 году от преступлений погибли более 18 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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