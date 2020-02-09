Большунов выиграл золото на масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

9 февраля 2020     24
Большунов выиграл золото на масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов в воскресенье, 9 февраля, завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды.

Вторым к финишу пришел норвежец Шур Рёте, третье место занял представитель России Иван Якимушкин. Еще один россиянин Андрей Мельниченко финишировал четвертым с разницей в более чем полторы секунды, пишет «Газета.ру».

Как рассказал 9 февраля тренер национальной команды Юрий Бородавко, Большунов «провел очень хорошую гонку». «В прекрасном спринтерском финише завоевал победу. Считаю, что правильно разложил силы на всю дистанцию. Эта гонка прошла под диктовку Большунова», — цитирует тренера российских спортсменов «РИА Новости».

В конце января Большунов победил в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин опередил на 0,8 секунды норвежца Симена Крюгера. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии Шур Рёте (1,2).

Источник: Газета Известия

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