Большую грудь сочли неуместной в рекламе жилья

2 декабря 2019     33
Большую грудь сочли неуместной в рекламе жилья

В Хабаровске антимонопольщики признали непристойной и оскорбительной рекламу квартир с изображением полуобнаженного бюста женщины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Рекламный баннер был размещен на улице Тихоокеанской в краевом центре. Слоган «Большие квартиры, а не цены» застройщик проиллюстрировал снимком полуобнаженной груди. После того, как в УФАС поступила жалоба на рекламу, антимонопольщики собрали экспертный совет для обсуждения плаката.

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Большинством голосов было принято решение, что в рекламе присутствуют признаки нарушения законодательства, то есть она «содержит непристойный и оскорбительный образ», подчеркивается в сообщении. Кроме того, рекламу направили в расположенную в Санкт-Петербурге саморегулируемую организацию «Рекламный совет», чтобы ее оценили независимые специалисты.

Петербургские эксперты также пришли к выводу, что изображение некорректно. «В данной рекламе объект рекламирования “квартира” смещен в сторону сексуального образа женщины с целью привлечения дополнительного внимания к традиционно представляемой информации о продаже квартир», — приводится в сообщении фрагмент экспертного заключения.

В отношении строительной компании, разместившей баннер, планируется возбудить дело об административном правонарушении.

В ноябре другого российского застройщика призвали к ответу за рекламу с Квентином Тарантино. Сотрудник компании использовал коллаж с голливудским режиссером для продвижения одного из жилых комплексов, возводимых фирмой.

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Источник: Лента.Ру

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