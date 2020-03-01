Борис Джонсон женится и станет отцом

1 марта 2020     5
Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.

Представитель пары рассказал, что Джонсон и Симондс объявили о помолвке. Кроме того, британский премьер скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.

Как написала сама Симондс в своем закрытом Instagram-аккаунте, помолвка произошла еще в конце прошлого года. «Чувствую себя невероятно счастливой», — поделилась она.

До Симондс Борис Джонсон был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Уилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

В прошлом году Кэрри Симондс запретили въезд в США. Предположительно это решение было связано с ее поездкой в Восточную Африку в 2018 году, в ходе которой она посетила непризнанное государство Сомалиленд.

Источник: Лента.Ру

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