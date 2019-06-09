Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.

«Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий», — цитирует политика The Guardian.

Джонсон занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями предложенного ей проекта соглашения по Brexit.

7 июня Тереза Мэй официально ушла с поста председателя правящей Консервативной партии, хотя она продолжит исполнять свои обязанности, в том числе в качестве премьер-министра, до тех пор, пока не выберут ее преемника.

Теперь основным кандидатом на пост главы кабмина, согласно социологическим исследованиям, является именно Джонсон. Бывший министр — сторонник «жесткого» Brexit — выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки.

Британские парламентарии трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Источник: Газета Известия