Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин. Об этом сообщает таблоид Mirror.

После того, как журналисты задали ему прямой вопрос, он признал, что у него есть такой опыт, но подчеркнул: «это было один раз, когда я был подростком». По словам Джонсона, в первый и последний раз он принимал кокаин, когда ему было 19 лет.

13 июня политику уже задавали этот вопрос на пресс-конференции, и тогда он ушел от ответа. «Это событие обсуждалось уже много, много раз. Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны», — сказал он.

В первом раунде голосования Джонсон уверенно лидирует: он набрал 114 голосов, а его ближайший соперник, глава МИД страны Джереми Хант — 43.

8 июня стало известно, что другой претендент на пост премьер-министра, Майкл Гоув, признался, что в молодости также употреблял кокаин. Он заявил, что это было более 20 лет назад, когда он был молодым журналистом и еще не начал заниматься политикой.

Источник: Лента.Ру