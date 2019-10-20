Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Туск сообщил в своем Twitter.

По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.

Одновременно с этим Джонсон направил Туску второе, уже личное письмо. В нем он предупредил, что Евросоюз допустит ошибку, если согласится отсрочить выход Великобритании из ЕС, передает ТАСС. Он пояснил, что отсрочка нанесет ущерб интересам обеих сторон.

Британский премьер был по закону обязан просить ЕС о новой отсрочке, поскольку Палата общин не утвердила проект соглашения о Brexit и одновременно не разрешила правительству осуществить Brexit без сделки по условиям соглашения.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза. За поправки, обязывающие Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Источник: Лента.Ру