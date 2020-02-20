Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе

20 февраля 2020     10
Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе

Марокканские авиалинии Royal Air Maroc наказали бортпроводника, сфотографировавшегося с порноактрисой во время работы. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. После одного из рейсов перевозчика в сети появилось селфи члена экипажа, улыбающегося на фоне популярной порноактрисы Валери Кибад (Valerie Kybad). При этом последняя была откровенно одета и стояла, отвернувшись от камеры.

Недавно эта фотография стала вирусной и, как отмечает издание, вызвала спорную реакцию у марокканской публики. В результате авиакомпанию раскритиковали за безответственное поведение ее сотрудников.

В своем официальном Twitter-аккаунте Royal Air Maroc принесли извинение за распространение материала, подрывающего репутацию компании. Также отмечалось, что к члену экипажа были применены самые суровые карательные меры.

В декабре 2019 года пользователи сети поспорили из-за пассажира самолета, который во время перелета смотрел порнофильм. В опубликованном ролике запечатлено, как мужчина смотрит на планшете, стоящем на откидном столике, эротический фильм.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе появится парк имени Юрия Лужкова
В Севастополе появится парк имени Юрия Лужкова

Новый парк в Севастополе может быть назван именем бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова. С такой инициативой обратились жители города к …


Российскую чиновницу приговорили к тюрьме за хищение квартиры и тут же отпустили
Российскую чиновницу приговорили к тюрьме за хищение квартиры и тут же отпустили

В Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы — экс-чиновницы, похитившей муниципальную квартиру. Женщине …


Украина анонсировала повышение статуса в НАТО
Украина анонсировала повышение статуса в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал повышение статуса страны в НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина». По его словам, в октябре …


Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе
Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе

Марокканские авиалинии Royal Air Maroc наказали бортпроводника, сфотографировавшегося с порноактрисой во время работы. Об этом сообщает Fox News. Инцидент произошел …


Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин
Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России». Об этом говорится в четверг, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты