Бот с вами: тайны будущих сотрудников узнает искусственный интеллект

Узнать о личностных и профессиональных качествах человека можно по особенностям его голоса. В России разработали телефонного бота — помощника работодателей, который сможет проводить удаленные собеседования с потенциальными сотрудниками. Технология основана на анализе изменений интонации при ответе на вопросы , касающиеся поведения и характера. Например, бот может поговорить с соискателем об отношении к алкоголю, азартным играм и кражам. Ученые подтверждают: голос меняется из-за стресса, возникающего как отклик мозга на эмоциональный стимул. Однако на звуковую волну влияет слишком много факторов и оценить их все искусственному интеллекту вряд ли под силу.

Что в голосе твоем

Принимая сотрудника, работодатель идет на осознанный риск. Если соответствие заявленным в резюме навыкам проверяется с помощью тестового задания, то уровень честности и свойства личности можно определить лишь в процессе работы. Поэтому в России создали тест, с помощью которого можно как узнать уровень благонадежности человека, так и получить информацию о его профессиональных навыках. И всё это по голосу собеседника.

Тест представляет собой программу с заложенными в нее вопросами, ответы на которые анализирует особый алгоритм. Он выдает рекрутеру рекомендации по приему человека на работу.

Чтобы сэкономить время работодателя, разработчики предлагают прибегнуть к телефонному собеседованию. Потенциального сотрудника предупреждают о том, что в определенное время ему позвонит бот и задаст несколько вопросов. Бот сообщит собеседнику, что он должен отвечать полноценной фразой, так как пары слов для анализа недостаточно. Минимальный объем ответа составляет примерно 7–10 слов . Также перед началом собеседования бот спросит у собеседника, согласен ли он на обработку персональных данных, и продолжит общение только в случае положительного ответа. В этом случае законодательство РФ не нарушается, подтвердил «Известиям» профессор кафедры уголовного права и процесса Государственного университета управления Петр Сбирунов.

Фото: ТАСС/YAY

Работодатель самостоятельно формирует список тем, по которым хотел бы узнать больше информации о потенциальном сотруднике. Первая часть касается благонадежности человека — 27 тем затрагивают вопросы отношения к алкоголю, азартным играм. Они также касаются общего уровня честности, отношения к кражам и так далее. Вторая часть теста (22 темы) посвящена так называемым профессиональным компетенциям — способностям человека к той или иной деятельности. Речь о публичных выступлениях, принятии инструкций, работе в команде, самоорганизации, принятии критики и других. Каждая тема в обеих частях содержит по пять вопросов для получения максимально достоверной информации.

Разработчики теста уже составили наборы тем для конкретных профессий, например, менеджеров по продажам, кассиров, уборщиков, водителей. Для собеседования рекомендуется выбирать в сумме не более пяти тем (около 15–20 минут), так как человек банально устает, теряет концентрацию, и это может повлиять на его голос, следовательно, и на результаты.

— Первые вопросы довольно нейтральны. Например, в начале собеседования программа спрашивает, кто такой лояльный работник, — поясняет генеральный директор компании — разработчика системы F2FGroup Борис Фрол. — Этот вопрос не имеет отношения к личным качествам человека и не вызывает сильного эмоционального отклика. Собеседник должен немного подумать и сформулировать ответ. Это покажет фоновый уровень стресса и характеристики голоса, с которыми алгоритм будет сравнивать полученные в дальнейшем данные. Следующие вопросы становятся по нарастанию всё более прямыми и личными. Например, программа может спросить, как вы относитесь к кражам на рабочем месте и устраивает ли вас нынешняя должность.

Анализируй это

Записанные ответы собираются в облачный сервис, где программа анализирует их. Примечательно, что смысловое содержание ответа никакого значения не имеет. Важно только то, как собеседник говорит. Связь личностных качеств человека со звучанием его голоса давно известна психологам.

— Голос представляет собой колебания звука в нашем речевом аппарате, состоящем из мышц, — поясняет профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Гусев. — Активность мышц регулирует мозг. Следовательно, получив некий эмоциональный стимул, он даст команду мышцам напрячься или сократиться. Поэтому, когда человек отвечает на вопрос, требующий от него применения мышления, воображения, внимания, это отражается на интонационных характеристиках его голоса. Говоря простыми словами, если человек вспоминает нечто неприятное для него, его голос становится более напряженным. А положительные моменты в прошлом вызывают своеобразный подъем голоса, прилив энергии и силы.