Бочкарева ответила хейтерам цитатой из русской классики

Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева ответила на критику, которая обрушилась на нее после скандала с наркотиками. В своем Instagram она опубликовала пост с цитатой публициста Петра Чаадаева.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…» — написала артистка.

В конце сентября РЕН ТВ сообщил о задержании Бочкаревой с 0,69 г кокаина. Сотрудники автоинспекции остановили машину, за рулем которой была похожая на актрису женщина. При общении с правоохранителями, которое было запечатлено на видео, она заметно нервничала.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что в столице была задержана женщина на автомобиле Cadillac. У нее был найден пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось кокаином. Полиция сообщала, что против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

Сама артистка утверждает, что видео ее задержания с наркотиками — это подделка. Она собирается звонить в МВД, чтобы разъяснить ситуацию.

Источник: Газета Известия