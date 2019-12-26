Боярский отпразднует юбилей на сцене Театра Ленсовета

Артист Михаил Боярский отметит свое 70-летие 26 декабря на сцене Театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, играя в спектакле Олега Левакова «В этом милом старом доме».

«Спасибо огромное! Но не могу, не могу говорить, мыслями весь в спектакле», — откликнулся артист на поздравления «Известий».

Поздравить Боярского приедет народный артист Валентин Смирнитский. Он признался, что хочет «сказать главные слова лично» и рассказал, что их дружба завязалась еще на съемках «Мушкетеров» и длится по меньшей мере 40 лет.

В свою очередь, композитор Максим Дунаевский назвал Боярского «Человеком круглосуточной дружбы», подчеркнув, что тот ни разу не отказал ему в просьбах.

Певец Лев Лещенко считает «советского Д’Артаньяна» настоящим мастером перевоплощений, указывая на его талант и профессионализм.

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Тысяча черт: за что мы любим Михаила Боярского

Источник: Газета Известия