Бразилец из сборной России по футболу рассказал о праздновании 9 Мая

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари рассказал о праздновании 9 Мая. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бразилец вспомнил, что при переезде в Россию не понимал, зачем люди участвуют в военных парадах. «Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 Мая для меня — один из главных дней в году», — заявил футболист.

Форвард добавил, что старается всегда участвовать в акции «Бессмертный полк», несмотря на отсутствие фотографии воевавших родственников. «Я просто сажаю дочку на шею, чтобы она все видела и понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ», — подытожил он.

Футболист выступает в Российской премьер-лиге с 2010 года. С 2013-го форвард — игрок «Краснодара». Он провел два сезона в аренде у московского «Локомотива», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2017/2018. В 2018 году форвард получил российский паспорт и дебютировал за национальную команду, сыграв в ее составе два матча.

Источник: Лента.Ру