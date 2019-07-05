Бразильский футболист сборной России рассказал об участии в «Бессмертном полку»

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари рассказал об участии в «Бессмертном полку». Бразилец вспомнил, что при переезде в Россию не понимал, зачем люди участвуют в парадах.

«Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 Мая для меня — один из главных дней в году», — сказал футболист порталу «Чемпионат.com».

Форвард добавил, что старается всегда участвовать в акции «Бессмертный полк», несмотря на отсутствие фотографии воевавших родственников.

«Я просто сажаю дочку на шею, чтобы она все видела и понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ», — заявил 33-летний игрок.

Футболист выступает в России с 2010 года. В 2018 году форвард получил российский паспорт и дебютировал за национальную команду. С 2014 года Ари состоит в браке с россиянкой Натальей Грызловой, пара воспитывает дочь.

«Если говорить честно, то чувствую, что я – русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной», — сказал футболист.

17 марта нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что для него является смешной ситуация, когда темнокожий спортсмен играет за национальную команду. В пример он привел бразильца Ари. Погребняк также вспомнил родившегося в Бразилии игрока сборной России Марио Фернандеса.

Источник: Газета Известия