Бразильского военного с сумкой кокаина поймали в самолете президента

В Испании арестовали члена экипажа одного из самолетов, который используется Военно-воздушными силами Бразилии для перевозки президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, самолет летел в Японию как резервный борт для Болсонару, который отправился туда для участия в саммите G20 в Осаке. В испанской Севилье он сделал временную остановку 25 июня, именно там задержали и затем арестовали 38-летнего военного.

Отмечается, что при себе у унтер-офицера обнаружили 39 килограммов кокаина. Наркотик выявили, когда все члены экипажа проходили досмотр после прибытия. По информации источников издания, упаковки — 37 штук, весом чуть более килограмма каждая — просто лежали в дорожной сумке, их даже не пытались спрятать. Самолет в тот же день полетел дальше без взятого под стражу мужчины.

Министерство обороны Бразилии подтвердило арест офицера по подозрению в причастности к перевозке наркотика. Расследование ведется военной полицией.