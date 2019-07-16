Бразильцам случайно продали кокаин вместо стирального порошка

16 июля 2019     11
Бразильцам случайно продали кокаин вместо стирального порошка

Супермаркет в бразильском городе Сан-Паулу выставил на продажу упаковки стирального порошка, в которых находился кокаин. Об этом сообщает The Guardian.

Покупатели обнаружили в упаковках с чистящим средством спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик, и обратились в полицию. Во время проверки магазина правоохранители заметили, как несколько человек выгружали такой же товар из пикапа. Они попытались скрыться, но были задержаны вместе с владельцем торговой точки.

Полицейские изъяли несколько десятков коробок стирального порошка, в которых было спрятано около 50 килограммов кокаиновой пасты. По их оценкам, из этой массы можно было изготовить более 200 килограммов кокаина. Следователи предполагают, что упаковки с наркотиком попали на полки магазина по ошибке, а владелец супермаркета использовал бизнес для отмывания денег.

Ранее Национальная полиция Испании задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который попытался ввезти под париком пакет кокаина. Странный внешний вид пассажира и его нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля привлекли внимание полиции. Во время проверки у него обнаружили пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого оценивается в 30 тысяч евро.

Источник: Лента.Ру

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