Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

28 ноября 2019     17
Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

В Таборинском районе Свердловской области браконьер напал на преследовавших его егерей. Один из мужчин скончался на месте, за жизнь второго борются медики.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, госинспекторы преследовали браконьера и настигли его в охотничьем домике в 6 км от деревни Фирули. Нарушитель оказал сопротивление и выстрели в одного из егерей. Второй инспектор получил удар топором по голове и несколько ножевых ранений.

Получивший огнестрельное ранение инспектор скончался от потери крови. За жизнь второго борются врачи. Злоумышленник был задержан.

По данным регионального департамента по охране животного мира, последний раз браконьеры убивали охотинспекторов в Свердловской области 17 лет назад. 11 декабря 2002 года нарушитель застрелил инспектора Александра Григорьева в Камышловском районе. Григорьев был награжден орденом Мужества посмертно.

Источник: Газета Известия

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