Брат Меган Маркл обвинил ее в игнорировании проблем своей семьи

16 февраля 2020     18
Брат Меган Маркл обвинил ее в игнорировании проблем своей семьи

Том Маркл, сводный брат супруги принца Гарри Меган Маркл, заявил, что его младшая сестра настолько занята благотворительностью, что совсем не уделяет времени своей семье и ее проблемам. Об этом сообщил британский таблоид The Sun в воскресенье, 16 февраля.

53-летний Маркл рассказал, что в последнее время испытывал проблемы после потери работы и разрыва отношений со своей невестой. Мужчина утверждает, что фактически остался бездомным и был вынужден переехать к матери в Нью-Мексико.

«Вместо того, чтобы сидеть там на своем королевском пьедестале и смотреть на то, что происходит с ее семьей — она должна была сделать свою гуманитарную работу для нас», — подчеркнул старший брат, отметив, что ему надоело слышать о благотворительности пары.

Том Маркл также заявил, что рассматривает возможность сменить имя, чтобы избавиться от своего «проклятия». По его словам, тот факт, что его не редко ассоциируют со сводной сестрой, «почти разрушило» ему жизнь, пишет «Газета.ру».

В январе принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость. Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке.

Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. Тем не менее, после семейного совета она одобрила желание внука отказаться от привилегий. Кроме того, СМИ утверждают, что Меган Маркл уже получила работу в Disney.

Источник: Газета Известия

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