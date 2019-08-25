Британец снял на видео легендарное мифическое существо

Житель Великобритании Марк Дэвис, который называет себя охотником за привидениями, снял на видео мифическое существо, о котором уже более ста лет ходят легенды. Об этом сообщает Mirror.

Дэвис утверждает, что на кладбище в Корнуолле ему удалось запечатлеть получеловека-полусову — существо, которое обитает там с 20-х годов прошлого века и пугает местных жителей. По его словам, последний раз полусову видели в 1976 году.

Охотник за привидениями обнаружил существо с помощью специального прибора, который регистрирует вспышки электромагнитной энергии. Он рассказал, что получеловек-полусова сидел на дереве и шипел, а затем пролетел прямо над головой мужчины. После встречи с полусовой у напарника Дэвиса остались царапины на руке, а его камера сломалась.

«Я бы никому не советовал ходить туда в одиночестве», — сказал Дэвис. Он считает, что находиться на этом кладбище небезопасно.

По легенде, впервые получеловека-полусову заметили две девочки в 20-х годах прошлого века. Существо сидело на крыше церкви. Оно было ростом с человека, у него были рога, крылья и горящие глаза. Их отец был так напуган, что решил немедленно уехать из Корнуолла, а об этом написали многие газеты. Местные подтвердили, что знают об этой истории, однако не слышали о встречах с полусовой много лет.

Источник: Лента.Ру