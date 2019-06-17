Британия и Россия захотели помириться

17 июня 2019     11
Британия и Россия захотели помириться

Великобритания и Россия изучают возможности для разморозки дипломатических отношений. Об этом сообщает The Guardian.

Страны не исключают, что российский лидер Владимир Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй могут встретиться в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет в конце июня в Японии. Издание отмечает, что встреча будет назначена только в том случае, если обе стороны будут уверены в продуктивности переговоров и смогут договориться о повестке.

Если встреча состоится, она станет первой после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

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