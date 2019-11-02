Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

2 ноября 2019     15
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Полиция Великобритании опровергла сведения о китайской национальности 39 человек, найденных мертвыми в грузовике. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Associated Press.

Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами. Смит добавил, что полиция нашла родственников некоторых погибших граждан и связалась с правительством Вьетнама.

Ранее сообщалось, что все найденные — граждане Китая. Также отмечалось, что среди погибших — 38 взрослых и один подросток.

Фура с телами 39 человек была обнаружена в промзоне города Грейс, графство Эссекс, 23 октября. В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации о том, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

25 октября были задержаны 38-летние мужчина и женщина в британском городе Уоррингтон, графство Чешир по подозрению в торговле людьми и непредумышленном убийстве 39 человек.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Глава Нью-Йорка назвал вероятную переезда Трампа во Флориду
Глава Нью-Йорка назвал вероятную переезда Трампа во Флориду

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо убежден, что налоговые вопросы побудили американского президента Дональда Трампа сменить место жительства на Флориду. Об …


Авиабилеты на ноябрьские праздники подорожали в полтора раза
Авиабилеты на ноябрьские праздники подорожали в полтора раза

Ноябрьские праздники — это не только три дня выходных, а целая неделя отдыха, если взять дополнительно 4 дня отпуска. Или …


Вести Севастополь 1.11.2019
Вести Севастополь 1.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Выйти из бухты под прикрытием. Подводная лодка “Колпино” и тральщики Черноморского флота провели совместные учения. – …


Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Полиция Великобритании опровергла сведения о китайской национальности 39 человек, найденных мертвыми в грузовике. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает …


В Севастополе Росгвардия задержала мужчину, напавшего на водителя троллейбуса
В Севастополе Росгвардия задержала мужчину, напавшего на водителя троллейбуса

Водитель троллейбуса, на которого напал один из пассажиров, с помощью «тревожной кнопки» вызвал сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства. Экипаж вневедомственной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты