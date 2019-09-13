Британские инженеры разработали парящего над водой робота

13 сентября 2019     16
Британские инженеры разработали парящего над водой робота

Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться по воде как летучая рыба. Об этом сообщил американский журнал Science Robotics.

Вес робота всего 160 г, однако с помощью небольшого насоса, который закачивает воду в камеру, где происходит химическая реакция с карбидом кальция, он образует газовую струю. Именно она помогает ему пролетать за раз до 26 м, поднимать объекты в 25 раз превосходящие его собственный вес, а также отрываться от поверхности воды и перелетать через высокие волны.

Предположительно, робота можно использовать для сбора образцов воды, чтобы определить степень загрязнения, например, во время аварий, когда условия угрожают жизни и здоровью человека.

Один из создателей устройства — инженер Мирко Ковач заявил, что наиболее сложной задачей было заставить маленького робота оторваться от поверхности воды, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Independent. Пока устройство было испытано только в озере, но ученые уже планируют протестировать робота в океане в районе морских нефтяных платформ и коралловых рифов.

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Источник: Газета Известия

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