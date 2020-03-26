Британские проститутки захотели денег от правительства

26 марта 2020     4
Британские проститутки захотели денег от правительства

Работницы секс-индустрии в Великобритании потребовали выплат от правительства после того, как их доходы упали на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mirror.

Организация The English Collective of Prostitutes в Лондоне хочет, чтобы власти признали тысячи проституток законными работниками, которым положены выплаты, подобно всем другим, кому выплачивают компенсации из-за экономической ситуации вокруг коронавируса.

По заявлению организации, секс-работницы вынуждены вступать в тесный личный контакт — это как раз то, от чего активно предостерегают, чтобы не заразиться коронавирусом.

19 марта сообщалось, что европейские проститутки в знаменитом квартале Красных фонарей в Амстердаме остались без работы из-за пандемии коронавируса. Решение сильно ударило по доходам секс-работниц.

Источник: Лента.Ру

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