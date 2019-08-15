Британские СМИ окрестили героем посадившего самолет в поле летчика

Ряд британских СМИ назвали героями экипаж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку посреди кукурузного поля в Московской области. Среди них был таблоид The Sun.

«Летчик-герой Дамир Юсупов запросил экстренную посадку в аэропорту, но затем принял решение посадить самолет при первой же возможности», — говорится в публикации.

По информации таблоида, пилот научился управлять самолетом лишь в возрасте 32 лет, несмотря на то, что с детства мечтал стать летчиком, желая идти по стопам своего отца. К настоящему времени он наработал около 2000 часов полета.

Утром в четверг, 15 августа, лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и был вынужден сесть «на брюхо» посреди кукурузного поля спустя 15 минут после вылета. Во время посадки у лайнера отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту находились 226 пассажиров, их всех эвакуировали по надувным трапам. Пострадали 23 человека.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что во время взлета самолета в оба двигателя попали множество птиц, у лайнера отказали силовые установки. В результате посадки воздушное судно получило значительные повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.

Источник: Газета Известия