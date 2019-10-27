Британские фанаты поглумились над памятью погибшего футболиста

Болельщики «Суонси» перед матчем с «Кардифф Сити» в чемпионате Англии сделали «посадочный талон» погибшего футболиста Эмилиано Салы и распространили фото подделки в сети.

На нем обозначено место «D3AD», схожее по написанию со словом «Dead», которое переводится как «мертвый», передает «Газета.ру».

Полиция Южного Уэльса призвала болельщиков не распространять изображение фейкового билета в социальных сетях и заявила, что тесно работает с обоими клубами.

«Суонси» выступил с заявлением на официальном сайте, в котором осудил «позорный» поступок и отметил, что он не имеет отношения к клубу и его настоящим болельщикам.

19 января Сала перешел из французского клуба «Нант» в валлийский «Кардифф Сити», выступающий в чемпионате Англии.

Футболист вылетел в расположение новой команды на частном легкомоторном самолете, который пропал с радаров в районе Нормандских островов в ночь на 22 января.

Судно обнаружили на дне пролива Ла-Манш 3 февраля, а 7 февраля из обломков извлекли тело футболиста. Останки пилота не были найдены.

Источник: Газета Известия