Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости

Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/час, побив рекорд скорости среди этого типа техники. Об этом 25 июня сообщает Motor1.

Трактор JCB Fastrac, который учавствовал в заезде, оборудован 7,2-литровым дизельным мотором мощностью 1000 л.с. В подготовке трактора приняли участие инженеры компании Williams Advanced Engineering, которые облегчили его конструкцию и улучшили аэродинамику кузова.

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Предыдущий рекорд скорости был установлен в марте 2018 года, когда гонщик из команды Top Gear разогнал трактор по прямой до 140.4 км/ч. Этот факт был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

6 июня сообщалось, что спортивный прототип Volkswagen ID.R установил новый рекорд скорости среди электрокаров на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. Электрокар под управлением французского пилота Ромена Дюма преодолел трассу за 6 минут и 5,336 секунды со средней скоростью 206,96 км/ч.

Источник: Газета Известия