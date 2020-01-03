Британский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.

Издание предложило своим читателям «попробовать что-то новое в 2020 году», например, «проехаться по России, Белоруссии и далее на Крымский полуостров поездом» через Крымский мост. О возможности посетить полуостров рассказывается в блоге об РФ.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Без сомнения, Крым стоит ввести в список самых популярных направлений 2020 года, но это оккупированная территория», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Публикация сопровождается хэштегом «Крым — это Украина».

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своим. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: Газета Известия