Британский парламент может остановить свою работу для реализации Brexit

25 августа 2019     12
Британский парламент может остановить свою работу для реализации Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучает вариант приостановления работы парламента для реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. О этом в субботу, 24 августа, рассказала газета The Observer.

Отмечается, что для этого он запросил у генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса правовую оценку этой возможности.

Таким образом Джонсон не даст депутатам воспрепятствовать жесткому Brexit, ограничив их во времени.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. за выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.

4 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС до 31 октября.

В августе Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Он напомнил, что британский парламент трижды отверг проект соглашения о Brexit, тем не менее «европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс».

17 августа стало известно, что треть британцев в ходе опроса одобрили «жесткий» выход из Евросоюза.

Источник: Газета Известия

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