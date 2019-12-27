Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

27 декабря 2019     19
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая. Об этом он рассказал в своем интервью на странице британского посольства в Facebook.

Дипломат рассказал о своих любимых местах в стране, посоветовал приезжим погулять по Бульварному кольцу, а также отметил, что будет скучать по россиянам. «Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами», — подчеркнул Бристоу. Он покинет свой пост в январе 2020 года.

Посол отметил, что самой запоминающейся поездкой по России стало путешествие на Камчатку, где он увидел вулканы и медведей. Бристоу был там прошлым летом.

Помимо этого, он обсудил инцидент в Солсберри, когда были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Бристоу, конфликт России и Великобритании, последовавший за инцидентом, стал самым сложным моментом за время его работы.

Ранее Бристоу комментировал судьбу Скрипалей, выживших после отравления в британском Солсберри в марте 2018 года. Британские власти утверждают, что их атаковали с помощью разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к случившемуся.

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Источник: Лента.Ру

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