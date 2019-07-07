Британский спецназ ввязался в бой с сотней боевиков ИГ ради спасения девочки

7 июля 2019     39
Британский спецназ ввязался в бой с сотней боевиков ИГ ради спасения девочки

Британские бойцы Особой лодочной службы (спецназа Королевского военно-морского флота) устроили перестрелку с сотней боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ради спасения афганской семьи с маленькой девочкой. Об этом сообщает The Daily Star.

По информации издания, это произошло, когда восемь спецназовцев услышали взрыв во время патрулирования. Прибыв на место происшествия, они увидели взорванную машину: бомба сработала, когда в ней ехал автомобиль с афганской семьей. Один из взрослых погиб на месте, а ребенок — маленькая девочка — получила ранения.

«В отряде был медик-травматолог, который немедленно стал помогать девочке и остановил кровотечение. Потом на патруль напали, и бойцам пришлось с боем отходить в заброшенный комплекс зданий», — рассказал источник издания. По его словам, они решили не оставлять выживших мирных жителей и вели перестрелку с боевиками на протяжении шести часов, дожидаясь ночи. «Это был их единственный шанс — воспользоваться приборами ночного видения», — пояснил источник.

После наступления темноты они организовали ложную атаку с другой стороны и заставили боевиков поверить, что они окружены, и смогли уйти.

Источник: Лента.Ру

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