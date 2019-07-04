Британский теннисист бросил партнершу ради 15-летней участницы Уимблдона

Британец Джей Кларк будет выступать в паре с 15-летней американкой Кори Гауфф в миксте Уимблдона. Об этом сообщает Daily Mail.

Ради возможности сыграть в одной команде с Гауфф Кларк, занимающий 221-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отказал предыдущей партнерше Хариет Дарт — 121-й ракетке мира, с которой в прошлом году дошел до полуфинала турнира.

Дарт призналась, что была разочарована тем, что ее бывший напарник сообщил о решении так поздно, тем самым лишив ее возможности найти ему замену.

Сам Кларк назвал решение худшим из тех, что ему приходилось принимать. По словам британца, они с Гауфф знакомы уже на протяжении нескольких лет, и на предложение американки сыграть вместе он не смог ответить отказом. «Думаю, если бы Родж [Федерер] или кто-то другой позвал ее [Дарт], она бы согласилась», — объяснил теннисист свой выбор.

Будущая партнерша Кларка уже проявила себя в женских одиночных соревнованиях на нынешнем Уимблдоне, обыграв Винус Уильямс в первом круге и став самой молодой участницей, прошедшей в третий круг турнира, за последние 23 года. В матче второго круга турнира она победила словачку Магдалену Рыбарикову.

Микст Уимблдона пройдет с 5 по 14 июля. Призовой фонд соревнований составит 430 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: Лента.Ру